Startup de Marau conquista prêmio nacional de inovação

A GovTech Lab, startup fundada em Marau, no norte do Estado, conquistou o 3º lugar no Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador 2025.
A empresa foi premiada na categoria “Negócios de Impacto — Troféu Carlos Eduardo Negrão Bizzotto”, que reconhece modelos de negócio com impacto social, ambiental e econômico. A GovTech Lab foi a única representante do Rio Grande do Sul entre os finalistas.
A premiação, promovida pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) em parceria com o Sebrae Nacional, aconteceu durante a 35ª Conferência Anprotec, em Foz do Iguaçu (PR). O evento reuniu mais de 2 mil participantes entre empreendedores, investidores, gestores públicos e especialistas em inovação.
O primeiro lugar da categoria ficou com a Biozer da Amazônia, com soluções de bioeconomia, seguida da Ver-TI Mobilidade Urbana, com soluções de transporte sustentável.
A GovTech Lab se destaca pela criação de um marketplace business to government (B2G), plataforma que conecta startups e governos para soluções em mobilidade urbana, saúde, educação e governança digital.
— Criamos uma ponte entre o ecossistema de inovação e o poder público, transformando ideias em soluções concretas para os desafios da gestão e dos serviços públicos. Ser a única representante do Rio Grande do Sul neste prêmio mostra que é possível gerar impacto nacional a partir do interior, com propósito e tecnologia — afirma a fundadora e CEO, Téo Foresti Girardi.
A empresa é vinculada ao Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) e mantém parcerias internacionais em desenvolvimento.
