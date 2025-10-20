Geral

Norte do RS
Notícia

Startup de Marau conquista prêmio nacional de inovação

Empresa foi a única representante gaúcha entre os finalistas. Premiação aconteceu durante a 35ª Conferência Anprotec, em Foz do Iguaçu, no Paraná

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS