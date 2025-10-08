Sol entre nuvens marca os próximos dias em Passo Fundo; veja a previsão do tempo

Cidade terá tempo firme, com sol entre nuvens até sábado (11). Mateus Bruxel / Agencia RBS

A expectativa é que o tempo siga firme e sem previsão de chuva significativa em Passo Fundo, no norte do Estado. De acordo com a Climatempo, os próximos dias serão de sol entre variações de nuvens, e a chuva só retorna no fim de semana.

A temperatura segue amena pelas manhãs, com elevação ao longo do dia e sensação de calor durante as tardes. A quinta (9) e a sexta-feira (10) serão marcadas pelo tempo firme, resultado da atuação de um sistema de alta pressão associado a uma massa de ar polar que se desloca pelo oceano.

O cenário se altera no sábado (11), com a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai, que vai estimular a formação de nuvens carregadas pelo interior. A tendência é que provoque instabilidade.

No domingo (12), Feriado de Nossa Senhora Aparecida, são esperados 25 milímetros de chuva em Passo Fundo.

Confira a previsão do tempo

Quinta-feira (9): dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Mínima de 10ºC e máxima de 21ºC.

Sexta-feira (10): dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde. Mínima de 12ºC e máxima de 24°C.

Sábado (11) : sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Mínima de 14ºC e máxima de 26°C.

Domingo (12): nublado, com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. Mínima de 17ºC e máxima de 19°C, com alerta para mudança brusca de temperatura.