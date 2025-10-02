Ruínas de São Miguel das Missões recebem iluminação especial no Outubro Rosa

Uma iluminação rosa tomou conta de patrimônios históricos de São Miguel das Missões, no noroeste gaúcho: as ruínas do parque arqueológico e o pórtico de entrada da cidade foram iluminados em alusão ao Outubro Rosa.

A campanha incentiva a conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A iluminação permanece em horários definidos. No pórtico, as luzes acendem automaticamente ao anoitecer e permanecem até o amanhecer. Já nas Ruínas de São Miguel, o destaque em cor-de-rosa vai das 19h às 19h50min, 10 minutos antes do espetáculo Som e Luz começar.

A iniciativa une o patrimônio histórico e cultural de São Miguel das Missões ao incentivo dos cuidados com a saúde feminina. O gesto simbólico reforça a necessidade de consultas regulares, exames preventivos e autoexame como forma de detectar a doença precocemente.