Remada reúne voluntários para limpeza do Rio Jacuí, em Passo Fundo

Voluntários e policiais do Batalhão Ambiental da Brigada Militar realizaram, no último sábado (11), a 1ª Remada pela Vida do Rio Jacuí, no norte do Estado. O objetivo da ação promovida pela Cia da Pesca, que começou em Passo Fundo, é a preservação ambiental e a valorização do curso de água.

Com barcos e caiaques, os participantes fizeram ações de limpeza e recolhimento de resíduos aos longo do percurso.

O Rio Jacuí nasce em Passo Fundo e percorre diversas regiões do Rio Grande do Sul, sendo considerado um dos principais patrimônios naturais locais. A ação também beneficiou a Barragem de Ernestina, localizada em um dos trechos do rio na Região Norte e muito procurada durante o veraneio.

O evento teve como foco a conscientização sobre o descarte correto do lixo acumulado às margens do Rio Jacuí, que compromete a qualidade da água e a vida aquática. Grande parte dos detritos recolhidos tem origem no arroio Pinheiro Torto.