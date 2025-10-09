Rede de eletropostos cresce no RS: 79% ficam no interior do Estado

São 1.365 pontos de recarga em todo o Estado, sendo 1.077 no interior. Reprodução RBS TV / Divulgação

Dois anos atrás, fazer viagens longas com carro elétrico era tarefa difícil para os motoristas gaúchos. Os poucos eletropostos tornavam cada deslocamento longo um quebra-cabeça: era preciso montar cuidadosamente o itinerário para não ficar sem bateria no caminho. Mas o cenário mudou e incentiva o mercado de elétricos e híbridos.

No Rio Grande do Sul, já são mais de 25 mil veículos emplacados, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE). Junto da frota, a infraestrutura também avançou: são 1.365 pontos de recarga, sendo 1.077 no interior do Estado.

De acordo com o diretor de marketing da ABVE, David Bertoncelo, o crescimento do segmento de elétricos no RS não se restringe mais à capital:

— A gente percebe que, inclusive, as vendas dos carros, e não só a infraestrutura, têm acontecido também no interior. O que é muito importante e é um demonstrativo claro do potencial de crescimento do nosso mercado.

Em Passo Fundo, o motorista de aplicativo Carlos Pizzato decidiu abandonar o veículo a combustão há um ano. Desde que começou a rodar com o elétrico, percebe o aumento da estrutura da Região Norte. Atualmente, fazer corridas para outros municípios não é problema.

— Hoje em dia tem um aplicativo que faz isso. Consigo localizar carregadores, rápidos ou lentos, e criar um itinerário — conta.

Mercado aquecido

Quem começou a investir antes nos elétricos, como o motorista e empresário Alexandre Maia, percebe ainda mais o quanto o número de eletropostos aumentou no norte gaúcho.

— Quando comprei o carro, não havia uma infraestrutura como tem hoje. Por isso, acabei investindo em carregadores rápidos — explica ele, que possui dois carregadores em Passo Fundo e já projeta um terceiro por conta da demanda crescente.

Movimento semelhante foi feito pelo Passo Fundo Shopping, que nos últimos 12 meses dobrou o número de carregadores disponíveis nos dois estacionamentos cobertos, para receber tanto os motoristas da cidade quanto os que passam em viagem.

— O cliente fica satisfeito por isso. Ele está em uma viagem passando por Passo Fundo e sabe que somos um ponto de referência para a recarga de veículo elétrico. Isso é importantíssimo, a gente sabe o quanto faz a diferença na decisão do roteiro que ele vai tomar para fazer a viagem — explica o gerente geral, José Leal.

Aumento na busca por veículos elétricos

O empresário Maurício Oliveira tem uma revenda de carros e, desde 2023, trabalha com veículos elétricos. A infraestrutura tem crescido junto a demanda pelos automóveis.

— A rede de eletropostos hoje é muito grande. Já fiz viagens para Argentina e Paraguai, e sempre encontrei pontos de recarga — relata.

Segundo ele, até o fim de 2025, a expectativa é que metade dos carros à venda na empresa sejam elétricos ou híbridos:

— A gente tem notado um crescimento muito grande da procura de clientes atrás desse produto. Hoje a gente trabalha com 30% do estoque, e vem numa crescente também. A ideia é, num espaço curto de tempo, ter metade do estoque em carros híbridos e elétricos.

