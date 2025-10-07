Quati mantido em cativeiro ilegal é resgatado em Passo Fundo

Especialistas avaliam qual será o destino do animal. BABM / Divulgação

Um quati mantido em cativeiro de forma irregular foi resgatado pelo Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) em Passo Fundo, no norte gaúcho, na segunda-feira (6). O resgate foi no bairro Santa Rita.

Os agentes chegaram ao local depois de denúncia. O animal silvestre, da espécie Nasua nasua, era mantido em um tipo de gaiola, o que é proibido e classificado como crime ambiental.

O quati foi recolhido e encaminhado para avaliação médico-veterinária na Universidade Passo Fundo (UPF). Ele segue sob avaliação, pois passou muito tempo em cativeiro, disse a BABM.

Na recuperação, os especialistas estudam qual o melhor destino para o animal — se tem condições de voltar à natureza ou deve seguir para espaços de proteção a animais silvestres na mesma situação, como é o caso do Primaves.

O responsável pelo cativeiro responderá por crime ambiental.

Por que é proibido manter animais silvestres em cativeiro?

Animais silvestres não são e não podem serem tratados como pets. Além do risco de transmitir doenças ao ser humano, mantê-los em ambientes domésticos também causa estresse, sofrimento e impõe riscos à sua função ecológica, aumentando o risco de impactos na biodiversidade. Em alguns casos, torna-o uma espécie exótica e invasora que prejudica o desenvolvimento da fauna e flora nativas.

Por isso, o indicado é sempre acionar os órgãos competentes, como Ibama e Batalhão Ambiental da Brigada Militar, ao se deparar com animais silvestres em ambientes urbanos ou domésticos. Esses profissionais saberão como manejar o animal da melhor forma — até 80% das mortes de animais silvestres acontecem durante resgates irregulares.

Se houver necessidade de resgate de animal silvestre, a orientação é comunicar a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), pelo telefone (54) 3335-8350.