Geral

Crime ambiental
Notícia

Quati mantido em cativeiro ilegal é resgatado em Passo Fundo

Animal estava em gaiola no bairro Santa Rita e foi identificado depois de denúncia ao Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Ele passa por avaliação na UPF

GZH Passo Fundo

