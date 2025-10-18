Geral

Neste domingo
Notícia

Promessa que virou tradição: festa para crianças deve reunir milhares em Carazinho

Promessa feita há 14 anos por morador deu origem a uma grande celebração comunitária em alusão ao Dia das Crianças

Alessandra Hoppen

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS