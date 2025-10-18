Promessa que virou tradição: festa para crianças deve reunir milhares em Carazinho

Iniciativa reúne milhares de pessoas em Carazinho. Adriano Borges Silva / Arquivo Pessoal

O que nasceu há 14 anos do cumprimento de uma promessa se transformou em uma grande celebração alusiva ao Dia das Crianças em Carazinho, no norte do Estado. Neste domingo (19), a partir das 14h, a pracinha da Vila Rica deve receber mais de 5 mil pessoas para a tradicional Festa das Crianças, evento gratuito e comunitário que reúne famílias de toda a cidade.

A iniciativa surgiu em 2011, quando Adriano Borges Silva, organizador da festa, prometeu à Nossa Senhora Aparecida que, se sua filha nascesse saudável após uma gestação de risco, ele faria uma festa para as crianças todos os anos em outubro.

— Eu ia de moto para Santo Ângelo, porque em Carazinho não tinha UTI neonatal. Fiz essa promessa e, graças a Deus, desde então, sempre pude fazer a festa. Todo ano cumpro a promessa — conta.

A primeira edição, como lembra o idealizador, foi simples. Tinha apenas uma cama elástica, uma piscina de bolinhas e cerca de 27 crianças participando. Hoje, o evento se tornou exemplo de solidariedade e conta com mais de 100 atrações.

Meses de organização

Na festa, nada é vendido. Cachorro-quente, picolé, pipoca, algodão-doce, refrigerante e até 2 mil cestas de doces são distribuídas gratuitamente às crianças e familiares.

Para custear a alimentação e tudo o que é entregue, Adriano inicia a preparação meses antes. No dia 1º de maio, o organizador realiza um aniversário solidário para dar início às arrecadações. A partir de então, rifas solidárias são distribuídas. A iniciativa também conta com a ajuda de grupos parceiros, como o GNG (Grupo Norte Gaúcho), o motogrupo Saindo da Rotina, o coletivo Mundo do Ian (voltado à comunidade autista) e uma clínica estética local.

— A gente ganha algumas coisas, mas a maioria é paga. Só em doces, foram R$ 17 mil. É uma correria, mas todo mundo se ajuda. É uma corrente do bem — explica.

Inclusiva e comunitária

Além das atrações tradicionais, com show de motos, brinquedos infláveis, touro mecânico, corte de cabelo gratuito, pintura e música, a festa também reserva espaço adaptado para crianças autistas, com prioridade em filas e uso do cordão de girassol.

— A gente quer dar uma atenção especial para eles. É uma festa inclusiva, feita para todas as famílias — destaca o organizador.

Adriano reconhece o tamanho da responsabilidade que o compromisso assumido há mais de uma década representa.

— No momento em que colocamos nosso nome ali, temos que cumprir. É uma responsabilidade grande, não só financeira, mas também com a segurança e o bem-estar das pessoas que ali estão. Eu sempre penso primeiro na integridade física do público — diz.

Serviço