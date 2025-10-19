Geral

Orientação
Notícia

Por que atendimento a animais silvestres cresce na primavera em Hospital Veterinário de Passo Fundo 

Especialista alerta para riscos de intervenções humanas indevidas e reforça importância de observar antes de recolher filhotes e aves

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS