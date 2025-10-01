Pedro Brair é anunciado como patrono de Feitech 2025

Anúncio ocorreu na noite desta terça-feira (30) em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

O empresário Pedro Brair, fundador da Rede de Farmácias São João, foi anunciado como patrono da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação (Feitech) deste ano. A escolha foi divulgada na noite desta terça-feira (30), durante evento no auditório do Centro de Distribuição das Farmácias São João em Passo Fundo, no norte do Estado.

— A responsabilidade de ser o patrono é muito grande. No ano passado a feira já foi um sucesso e a cada ano tem que melhorar, evoluir e atingir um número de público maior. A feira tem que impactar de forma positiva em diferentes áreas como educação, inovação, empreendedorismo e saúde. Estamos muito felizes com esse momento — disse Brair.

A 4ª Feitech ocorre nos dias 23, 24 e 25 de outubro no Gran Palazzo. A expectativa é de superar os números das edições anteriores, como afirma o coordenador da feira, Marcelo Batezini:

— Esperamos superar o número de 6,2 mil pessoas do ano passado. Pela primeira vez, estaremos usando os 10 mil metros do Gran Palazzo na área de exposição. Temos mais de 50 empresas envolvidas entre expositores, parceiros, entidades e hubs de inovação. Também tem um outro pilar importante, que é conteúdo. Teremos grandes nomes a nível nacional participando — disse.

Durante o evento, foram divulgados nomes de palestrantes que farão parte da Feitech neste ano:

Carmen Donaduzzi e Luiz Donaduzzi , fundadores da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi

e , fundadores da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi Guilherme Benchimol , fundador e presidente-executivo do Conselho de Administração da XP Inc.

, fundador e presidente-executivo do Conselho de Administração da XP Inc. Ricardo Kobayashi , médico ortopedista e traumatologista especialista em dor e coluna

, médico ortopedista e traumatologista especialista em dor e coluna Cassyano Correr , especialista em farmácia clínica, fundador da Clinicarx e diretor de marketing e estratégia digital da Interplayers

, especialista em farmácia clínica, fundador da Clinicarx e diretor de marketing e estratégia digital da Interplayers Marcos Evangelista de Morais ( Cafu ), capitão e pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002

( ), capitão e pentacampeão do mundo com a seleção brasileira em 2002 Carlos Caetano Bledorn Verri (Dunga), capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994 e treinador na Copa de 2010

