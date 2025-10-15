Geral

R$ 200 mil
Notícia

Patrimônio histórico de Passo Fundo, Brizoleta da década de 1950 será restaurada

Escola Padre Vieira fica na comunidade Nossa Senhora da Paz, no interior do município. Audiência pública vai ouvir moradores sobre destino da estrutura

Rebecca Mistura

Repórter

