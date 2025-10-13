Passo Fundo tem novo aparelho para monitorar cheias

Equipamento foi instalado na ponte da Rua Sinimbu, no Parque Farroupilha. Michel Sanderi / PMPF

Nesta segunda-feira (13), a Defesa Civil instalou um novo equipamento de monitoramento de cheias em Passo Fundo, no norte do RS. A ferramenta fica na ponte da Rua Sinimbu, no Parque Farroupilha.

O dispositivo possibilita o acompanhamento em tempo real do volume de chuva e da elevação do nível do Rio Passo Fundo, contribuindo para a tomada de decisões em situações de risco de enchentes. Alimentado por energia solar, o sistema tem câmera de videomonitoramento que registra a variação do nível da água.

A ação integra o Programa Estadual de Monitoramento de Rios. Com a tecnologia, será possível antecipar ações preventivas e garantir mais segurança às comunidades que vivem próximas ao leito do rio.

Coleta de dados

Dispositivo faz acompanhamento em tempo real do volume de chuva e da elevação do nível do Rio Passo Fundo. Michel Sanderi / PMPF

Desde julho, 14 estações meteorológicas automáticas estão instaladas em pontos estratégicos das áreas urbana e rural de Passo Fundo. As estruturas utilizadas pela Defesa Civil para a previsão do tempo têm como foco a coleta de dados climáticos em tempo real.

Os equipamentos coletam informações sobre precipitação, sensação térmica, radiação, temperatura do ar e do solo, umidade relativa e do solo, velocidade e direção dos ventos, pressão atmosférica, entre outros. Algumas das estações também medem o nível do Rio Passo Fundo e a concentração de Dióxido de Carbono, o gás do efeito estufa.

