Passo Fundo deve ter o primeiro posto de hidrogênio verde para caminhões extrapesados do Brasil

Um projeto da fabricante de biocombustíveis Be8 foi selecionado para integrar o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no RS (H2V-RS). A iniciativa busca apoiar empreendimentos e impulsionar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor no Estado.

O projeto será implantado em Passo Fundo, na área em que avançam as obras da nova fábrica de etanol da empresa. No local, será construído o primeiro posto de abastecimento do país voltado ao transporte de cargas com a energia renovável. O investimento total é de R$ 38,7 milhões, com apoio do governo estadual e contrapartida da Be8.

O hidrogênio verde (H2V) é uma energia renovável que desponta para conduzir a transição da atual matriz fóssil, poluente, para uma em que as fontes limpas, sem emissão de CO2 (gás carbônico), sejam predominantes.

— O nosso projeto representa um passo fundamental para tornar o hidrogênio verde uma realidade no transporte pesado — disse Erasmo Battistella, presidente da Be8.

— Estou muito feliz de darmos esse passo e oferecermos condições para a realização desses projetos, consolidando uma posição única do Rio Grande do Sul para a produção do hidrogênio verde com um custo competitivo. E isso não apenas para a exportação, mas também para o consumo interno nos diferentes formatos — destacou o governador Eduardo Leite.

Como será a operação

Segundo a Be8, a operação do hidrogênio verde será monitorada por uma equipe multidisciplinar, em parceria com fabricantes, universidades e especialistas em hidrogênio, garantindo rigor técnico e segurança em todas as etapas.

— O hidrogênio será produzido por meio de eletrólise realizada com água e energia elétrica, uma tecnologia mais madura para a produção de hidrogênio verde — explicou Camilo Adas, diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da Be8.

O objetivo é testar, em ambiente real, o desempenho, os custos e a viabilidade do hidrogênio verde como alternativa ao diesel, tradicionalmente utilizado no setor de transporte de cargas.

Além de contribuir para a redução das emissões de CO₂ — com potencial de evitar quase 400 toneladas de poluentes por ano —, o projeto busca validar um modelo de negócio inovador, capaz de tornar o hidrogênio competitivo frente aos combustíveis fósseis.