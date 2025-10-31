Geral

Passo Fundo deve ter o primeiro posto de hidrogênio verde para caminhões extrapesados do Brasil

Projeto da Be8 foi selecionado no Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde no RS nesta sexta (31). Iniciativa representa investimento total de R$ 38,7 milhões

GZH Passo Fundo

