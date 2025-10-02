Parque Banhado da Vergueiro é fechado para passeios para proteger filhotes de quero-quero

Parque Ambiental Banhado da Vergueiro está temporariamente fechado para visitação. Michel Sanderi / Prefeitura de Passo Fundo

O Parque Ambiental Banhado da Vergueiro, em Passo Fundo, será transformado temporariamente em um refúgio natural para a reprodução de quero-queros. Para garantir tranquilidade às aves e preservar a fauna local, a circulação de visitantes está suspensa.

A espécie, que teve ovos eclodidos recentemente, está com filhotes em fase de desenvolvimento. A fase representa o momento em que os pais se tornam altamente protetores e reagem de modo agressivo à presença humana.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Diorges Oliveira, a medida é preventiva e busca manter o equilíbrio da vida silvestre, além de assegurar que os filhotes cresçam em condições adequadas:

— Nossa prioridade é assegurar o equilíbrio e a preservação da vida silvestre e da vegetação, respeitando os ciclos naturais.

Como os filhotes precisam de 20 a 25 dias para aprender a voar, expectativa é que o parque só seja reaberto no fim de outubro.

Registro de quero-quero e filhote no estacionamento do Grupo RBS, em Porto Alegre, em 2021. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Ave símbolo do RS, o quero-quero tem seus filhotes entre os meses de setembro e março. Nesse período, ficam em atenção constante e emitem canto característico para avisar sobre movimentações suspeitas. Por isso, é conhecido como "sentinela dos pampas".

Vídeo produzido em 2021 mostra filhotes de quero-quero cujos ovos eclodiram no estacionamento do Grupo RBS, em Porto Alegre. Assista: