Parado há um ano, relógio da Catedral de Passo Fundo exige conserto artesanal raro

Relógio chegou à cidade como doação da prefeitura. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

O ponteiro marcava 12h38min quando, há um ano, o relógio da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, de Passo Fundo, parou de funcionar. Desde então, o cartão-postal do centro da cidade silenciou parte das badaladas que, por décadas, marcaram o ritmo do tempo e da vida na região da Praça da Cuia.

O relógio, trazido da Alemanha em 1951, chegou à cidade como doação da prefeitura e foi instalado pelo relojeiro Schvertner, conforme registro feito no Livro Tombo da paróquia — diário histórico que guarda memórias desde a construção da igreja.

Datada em 27 de março de 1951, a instalação ficou assim registrada: “hoje veio o Sr. Schvertner para colocar o relógio da Catedral, que já havia chegado dia 27, doação da Prefeitura Municipal”. Dias depois, em 10 de abril de 1951, outro registro foi feito: “Começou a funcionar normalmente o relógio da Catedral, para a alegria geral da população”.

O relato, escrito há mais de sete décadas, descreve o entusiasmo dos passo-fundenses com o novo símbolo da cidade. Desde então, o relógio interligado ao sino da torre despertou a percepção de tempo para a comunidade ao redor.

À época, a posse de relógios individuais não era comum para a população. Isso contribuiu para que as igrejas, geralmente situadas nas zonas centrais das cidades, instalassem o objeto como forma de demarcação do tempo humano — e de Deus —, como afirma o pároco, Padre Ari Antônio dos Reis.

Construída há 90 anos, a igreja foi contemplada com o relógio para que servisse como ponto de referência do tempo de quem passava (ou morava) ali perto.

— Nas igrejas, o relógio sempre serviu para orientar as pessoas, além de marcar o momento das celebrações e o ritmo da vida no entorno da praça. E é interessante pois contam que quando tocava o sino as pessoas buscavam conferir em seus relógios se a hora estava correta — conta o padre.

Com o passar do tempo, o badalar constante passou a perturbar parte dos moradores da região central, especialmente no período noturno. Por reivindicação da comunidade, a paróquia decidiu reduzir o funcionamento do sino para até as 22h. Com a alteração, o mecanismo ficou desregulado e dessincronizou. Por isso, o relógio foi desligado e hoje o sino é acionado manualmente por um botão.

Na época, a cada 15 minutos, meia hora e hora cheia, o martelo batia no bronze. Há cerca de um ano, no entanto, o sistema precisou ser desligado.

— O sino começou a tocar fora de hora, inclusive à meia-noite, e como estamos no centro da cidade tivemos que desligar o relógio. Hoje as badaladas funcionam manualmente — explica o padre.

Mecanismo de difícil manutenção

O sistema, analógico e artesanal, ainda é o mesmo desde a instalação do objeto. No interior da torre, a máquina do relógio ocupa uma pequena sala repleta de peças metálicas e cabos de aço. Acima dela, o sino — conectado ao relógio — era acionado automaticamente pelas batidas do martelo.

O mecanismo é movido por engrenagens e pesos, como os antigos relógios de torre europeus. Considerado uma relíquia, o sistema exige um conhecimento quase desaparecido e difícil de ser encontrado.

— Hoje é muito difícil encontrar alguém que saiba consertar. O último relojeiro que fez a manutenção morava em Marques de Souza. Era um trabalho totalmente artesanal, feito por alguém que aprendeu sozinho, por curiosidade e necessidade. Esses profissionais estão desaparecendo — lamenta.

Hoje, o sistema está parado e desligado, à espera de manutenção.

— Há uma beleza muito grande no mecanismo, por conta do diálogo sonoro e visual da cidade, afinal o relógio é o que se vê e o sino é o que se escuta — diz.

O futuro do relógio

Catedral está situada no coração da cidade, em frente à praça Marechal Floriano. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

A restauração do objeto está nos planos da paróquia e deve ser feito junto à revitalização da fachada da Catedral, prevista para o próximo ano. O espaço já passou por uma recuperação dos vitrais e agora deve receber nova pintura e manutenção na estrutura externa.

— A Catedral é um cartão-postal de Passo Fundo. A sensação de ver o relógio parado é de que precisamos fazer alguma coisa, mas também precisamos ter paciência para fazer o melhor que há pra fazer — diz o padre.