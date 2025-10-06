Geral

Ressocialização
Notícia

Para onde vão os adolescentes que cometem atos graves? Conheça o trabalho da Fase de Passo Fundo

Fundação de Atendimento Socioeducativo tem hoje 33 jovens recolhidos, todos do sexo masculino. Tempo máximo de internação é de três anos

Rebecca Mistura

Repórter

