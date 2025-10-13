Pai e filha ficam feridos em incêndio em Marau

Andar de cima da casa foi consumido pelo fogo em Marau. Pai e filha ficaram feridos. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Pai e filha ficaram feridos durante um incêndio que destruiu uma casa na Rua XV de Novembro, no bairro Santa Lucia, em Marau, no norte do Estado. O fogo começou por volta das 2h35min desta segunda-feira (13).

A casa de dois andares teve o pavimento superior destruído pelo fogo. O Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas para controlar as chamas, contidas com o uso de 12 mil litros de água.

Os feridos, um homem de 50 anos e uma jovem de 20, foram encaminhados para a emergência do Hospital Cristo Redentor, de Marau. Eles tiveram intoxicação causada pela inalação de fumaça.

Os dois permanecem internados em estado de saúde estável. As causas do incêndio são investigadas pela Polícia Civil.