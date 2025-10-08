Geral

Noroeste do RS
Notícia

Operação do MP apreende 25 toneladas de produtos impróprios para o consumo em Alecrim

Ação cumpriu nove mandados de busca e apreensão. Bebidas alcoólicas sem procedência representam a maior parte do material recolhido

Lavínia Fritzen

