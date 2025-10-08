Operação do MP apreende 25 toneladas de produtos impróprios para o consumo em Alecrim

O Ministério Público apreendeu 25 toneladas de produtos impróprios para consumo na terça-feira (7), durante uma operação realizada no município de Alecrim, na Região Noroeste. A maior parte da apreensão é de bebidas alcoólicas.
Foram recolhidas 14 toneladas de vinho colonial e cachaça; 12 toneladas não tinham comprovação de origem ou estavam com rótulos adulterados e duas estavam vencidas. De acordo com o MP, essa é uma das maiores apreensões de bebidas sem procedência no Estado.
A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Santo Cristo. Os alvos foram dois mercados, residências de proprietários dos estabelecimentos e galpões clandestinos usados para armazenar os produtos. Irregularidades foram constatadas em sete dos nove locais vistoriados.
Um dos mercados foi interditado pela Vigilância Sanitária Municipal após a identificação de fezes de roedores entre os produtos comercializados.
Além das bebidas, foram apreendidas cinco toneladas de mortadela, uma tonelada de margarina, carne, ovos, cervejas e energéticos sem procedência ou vencidos. Também foram encontradas garrafas de água mineral e fraldas descartáveis vencidas há mais de três anos.
Conforme o promotor responsável pela ação, a apreensão ajuda a prevenir riscos à saúde da população. A operação realizada pelo Ministério Público teve apoio da Brigada Militar e de órgãos estaduais e municipais.
