Ônibus é consumido por fogo em rodovia do RS e motorista consegue escapar

Um ônibus foi destruído por chamas na RS-569, em Palmeira das Missões, no noroeste do Estado, neste sábado (18). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h40min para atender a ocorrência no km 5 da rodovia. Ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, o ônibus trafegava no sentido Novo Barreiro a Palmeira das Missões, quando o motorista percebeu que havia chamas saindo da parte traseira do veículo. Ele conseguiu parar no acostamento e sair do ônibus em tempo. Não havia passageiros. O veículo era particular.

Leia Mais Três pessoas morrem em acidente na BR-392, na região das Missões