Oito são condenados por fraude em auxílios-doença em Passo Fundo

Segundo o juiz, todos os réus agiram com intenção de fraudar a previdência social e lesar o patrimônio público. Camila Hermes / Agencia RBS

Oito pessoas foram condenadas pela 2ª Vara Federal de Passo Fundo pela participação em fraude na concessão de auxílios doença. Duas ações de improbidade administrativa foram julgadas. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ingressou com as ações, baseadas na apuração da investigação policial, que desde 2007 apurou a existência da organização criminosa voltada à concessão de auxílios-doença.

A investigação apontou que os servidores conseguiram quatro concessões de benefícios indevidos, o que causou prejuízo de quase R$ 85 mil para a previdência social. No esquema, o grupo usava atestados médicos que não retratavam o real estado de saúde do benefíciário, sem exame ou sem que o paciente tenha apresentado sintomas da doença. Apesar disso, os atestados eram fornecidos com suposta doença psiquiátrica grave.

Leia Mais Acusado de atropelar e matar médico é condenado a 14 anos de prisão em Passo Fundo

Entre os acusados, dois são ex-servidores acusados de manipular a agenda de perícias médicas para atender demandas de um vigilante terceirizado, que trabalhava na agência do INSS de Passo Fundo, em relação aos clientes e um despachante, que encaminhava pedidos de manipulação e facilitava atestados médicos particulares.

Na outra ação, mais quatro pessoas foram apontadas como integrantes do esquema: o beneficiário do atestado, o médico que providenciou a documentação atestando doença psiquiátrica sem examinar o caso, a esposa do despachante que tinha função de encomendar e receber o atestado e o homem que intermediava a concessão entre o despachante e o beneficiário.

O julgamento

Quatro dos réus não apresentaram contestação. O despachante alegou que a prova não comprovou os fatos. Um dos ex-servidores disse que não recebeu vantagens indevidas. O beneficiário disse que o INSS não demonstrou a ilegalidade no recebimento dos valores pagos pelos atestados.

Por último, o homem que atuou como intermediário sustentou que não foi comprovada sua participação na suposta organização criminosa.

Segundo o juiz do caso, Moacir Camargo Baggio, todos os réus agiram com intenção de fraudar a previdência social e lesar o patrimônio público, em favor do enriquecimento de terceiros. Também foi definido multa e ressarcimento integral dos valores na primeira ação, desta forma:

intermediário : R$ 14.882,03,

: R$ 14.882,03, ex-servidores : R$ 15.903,63 e R$ 68.436,58.

: R$ 15.903,63 e R$ 68.436,58. despachante: R$ 84.340,21.