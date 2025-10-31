Geral

Obras de acesso à RS-030 em Tramandaí recebem R$ 6,9 milhões do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

Trecho é uma das principais vias das cidades litorâneas para a Região Metropolitana. Obra deve ser concluída em três meses 

