Obras de acesso à RS-030 em Tramandaí recebem R$ 6,9 milhões do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico

Investimento foi anunciado na segunda-feira (27) pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza.

O trecho de acesso à RS-030, em Tramandaí, que liga o Litoral Norte e Região Metropolitana, recebeu investimento de R$ 6,9 milhões para acelerar a conclusão da obra através do Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA), do governo do Estado.

O recurso investido é do Estado, proveniente da compensação de ICMS da Comercial Zaffari e Stok Center, que executa a obra com a fiscalização do Daer, e tem pagamento compensado do valor devido do tributo.

Com prazo estimado de conclusão de três meses, a obra será executada pela Matt Construtora, sob supervisão integral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O projeto tem como objetivo garantir mais segurança, fluidez no trânsito e melhores condições de mobilidade para moradores e visitantes da região. O investimento foi anunciado na segunda-feira (27) pelo vice-governador do Estado, Gabriel Souza, durante o jantar-palestra promovido pela CDL Tramandaí e Imbé.

O acesso à RS-030 é considerado estratégico não apenas para Tramandaí, mas para todo o litoral norte gaúcho. A rodovia é uma das principais vias de conexão da região, utilizada diariamente por milhares de pessoas.