Obras da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde devem iniciar na próxima semana em Passo Fundo

A sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Passo Fundo, deve passar por uma ampla reforma a partir da próxima semana. O projeto prevê a modernização completa do prédio localizado no centro da cidade.
A reforma integra o Programa Avançar na Saúde, do Governo do Estado, e representa um investimento de R$ 2,1 milhões. A previsão de duração das obras é de aproximadamente sete meses, de acordo com o coordenador regional, Marcelo Pacheco.
A autorização do início das obras foi assinada ainda no começo de outubro. Segundo Pacheco, a reforma contempla uma série de melhorias estruturais no local.
— As melhorias que estão no projeto incluem a pintura interna de todo o prédio, manutenção elétrica e hidráulica, substituição de esquadrias e janelas, troca de piso e, na parte externa, um novo layout da fachada e revitalização completa — detalha o coordenador.
O prédio que abriga a estrutura administrativa da 6ªCRS e dá suporte técnico e operacional a 62 municípios da região, não passava por uma reforma completa há décadas.
Para o coordenador, a revitalização atende uma demanda antiga dos servidores do local, bem como da comunidade de modo geral.
— Essa reforma é esperada há muitos anos e vem ao encontro das melhorias que já foram feitas nessa gestão, como a reforma do telhado, troca da estrutura e cobertura e pintura externa de todo prédio — explica.
Durante o período em que o prédio ficará em obras não haverá interrupção do serviço. Para isso, os servidores devem remanejar seus postos de trabalho internamente, a fim de garantir a continuidade das atividades.