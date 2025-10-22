Obras da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde devem iniciar na próxima semana em Passo Fundo

Projeto inclui novo layout da fachada e revitalização completa. 6ª CRS / Divulgação

A sede da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Passo Fundo, deve passar por uma ampla reforma a partir da próxima semana. O projeto prevê a modernização completa do prédio localizado no centro da cidade.

A reforma integra o Programa Avançar na Saúde, do Governo do Estado, e representa um investimento de R$ 2,1 milhões. A previsão de duração das obras é de aproximadamente sete meses, de acordo com o coordenador regional, Marcelo Pacheco.

A autorização do início das obras foi assinada ainda no começo de outubro. Segundo Pacheco, a reforma contempla uma série de melhorias estruturais no local.

— As melhorias que estão no projeto incluem a pintura interna de todo o prédio, manutenção elétrica e hidráulica, substituição de esquadrias e janelas, troca de piso e, na parte externa, um novo layout da fachada e revitalização completa — detalha o coordenador.

O prédio que abriga a estrutura administrativa da 6ªCRS e dá suporte técnico e operacional a 62 municípios da região, não passava por uma reforma completa há décadas.

Para o coordenador, a revitalização atende uma demanda antiga dos servidores do local, bem como da comunidade de modo geral.

— Essa reforma é esperada há muitos anos e vem ao encontro das melhorias que já foram feitas nessa gestão, como a reforma do telhado, troca da estrutura e cobertura e pintura externa de todo prédio — explica.