Obra da ponte entre Campinas do Sul e Ronda Alta é retomada e tráfego deve ser liberado em dezembro

Obras da ponte foram retomada em 18 de julho. Prefeitura de Campinas do Sul / Divulgação

A obra da ponte entre Campinas do Sul e Ronda Alta, parada entre dezembro e julho, voltou a ser executada depois de quase sete meses de interrupção. Considerada estratégica para a região, a estrutura deve ser concluída até dezembro.

Conforme a prefeitura de Campinas do Sul, os trabalhos não foram retomados no início do ano porque o município aguardava o repasse da última parcela do governo federal. O valor de R$ 2,9 milhões foi depositado em 3 de junho.

A partir daí, a administração passou a negociar com a empresa Traçado, que havia direcionado sua equipe para outro serviço após o recesso de fim de ano, enquanto esperava o pagamento.

O governo municipal prevê liberar o tráfego na ponte em dezembro, antes mesmo da inauguração oficial, garantindo que a população comece a ser beneficiada o quanto antes. Até lá, a travessia continua sendo feita por balsa, com tarifa de R$ 38 para veículos de passeio.

A próxima etapa da obra será a pavimentação, incluindo sub-base, base e asfalto. Além disso, o município de Campinas do Sul garantiu R$ 1,18 milhão para a pavimentação do acesso à ponte, cobrindo 187 metros de cada lado. O valor foi anunciado durante audiência com o vice-governador Gabriel Souza e confirmado pelo diretor do Daer, Luciano Faustino, na quinta-feira (25).

Para o prefeito de Campinas do Sul, Paulo Sérgio Battisti, a nova ponte deve facilitar o escoamento da produção, fortalecer o comércio, melhorar a mobilidade e aproximar ainda mais as comunidades da região.

— A obra da ponte é um sonho antigo da nossa comunidade e está se tornando realidade graças ao esforço de pessoas comprometidas, não apenas com Campinas do Sul e Ronda Alta, mas com ambas as regiões. Mais do que uma ligação de concreto, a ponte representa desenvolvimento, integração regional e oportunidades para Campinas do Sul e cidades vizinhas.

A obra sobre o Lago do Rio Passo Fundo vai conectar duas regiões isoladas por uma barragem há mais de 60 anos. A construção deve aproximar os municípios do Planalto Médio e Alto Uruguai através da RS-211.

— Essa ponte vai fazer uma ligação entre dois municípios que estão separados há mais de 50 anos. Vai melhorar o trânsito e toda logística da região. Nós, que temos pacientes que levamos para Aratiba e Erechim, precisamos fazer a volta por Passo Fundo, e tendo esse acesso vai ser bem mais fácil. Já queríamos que essa ponte estivesse pronta, mas agora está na reta final — disse o prefeito de Ronda Alta, Marcos Beux.

Investimento

Próxima etapa da obra será a pavimentação. Prefeitura de Campinas do Sul / Divulgação

A ponte terá comprimento total de 247,5 metros, além de 10 metros de largura em via dupla. O investimento na estrutura é previsto em R$ 25 milhões, sendo: