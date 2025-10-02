Geral

Reta final
Notícia

Obra da ponte entre Campinas do Sul e Ronda Alta é retomada e tráfego deve ser liberado em dezembro

Atividades ficaram paralisadas do fim de 2024 a julho deste ano. Atualmente, travessia é realizada através de balsa

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS