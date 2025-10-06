O que é uma nuvem prateleira, fenômeno que chamou atenção no céu de Passo Fundo

Na manhã desta segunda-feira (6), um fenômeno chamou atenção no céu de Passo Fundo, no norte do RS. Foi a passagem de uma nuvem prateleira.
A shelf cloud é caracterizada por anteceder a chegada de tempestades e ser acompanhada por fortes rajadas de vento. Meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges explica que o fenômeno costuma se formar na base de nuvens cumunolimbus – habitualmente responsáveis por chuva intensa.
Com grande extensão, a nuvem prateleira pode lembrar uma onda: é baixa e horizontal. Sua camada superior costuma apresentar tons em cinza mais claro, que contrastam com a base escura em tons de azul e até verde.
Uma corrente ascendente impulsiona o ar quente para cima e o frio para fora, criando o aspecto característico. A nuvem se forma quando a temperatura está elevada no solo e encontra uma camada de ar mais frio.
O fenômeno desta segunda-feira foi causado justamente pela passagem de uma frente fria que está levando instabilidade para todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade e altos volumes de chuva para todo o território.
Conforme o órgão federal, os acumulados podem chegar a 100 milímetros no dia e há chance de vento com até 100 km/h e queda de granizo. O tempo firme volta a predominar na terça-feira (7).
