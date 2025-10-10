O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em Passo Fundo

O feriado deste domingo (12), que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, deve alterar os horários de serviços em Passo Fundo.
Logo pela manhã, o trânsito do centro da cidade sofrerá mudanças em decorrência da 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, a segunda maior do país em homenagem à padroeira. As vias afetadas são:
- Rua General Neto: interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência
- Rua Morom: interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta
- Avenida Brasil: bloqueio no sentido Boqueirão–centro, desde o trevo da Caravela até a Rua General Neto
Os bloqueios começam às 5h e seguem até o fim da romaria. A liberação das ruas será de forma gradual a partir do centro, conforme o avanço da caminhada de sete quilômetros.
Agentes de trânsito vão monitorar o trajeto e orientar os motoristas. Veja como será o funcionamento de outros serviços:
Sistema público de saúde
- Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h
- Hospital da Criança e Samu Funcionam normalmente
- Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h
- Demais unidades de saúde: fechadas
Supermercados
- Abrem normalmente
Bancos e instituições financeiras
- Fechados
Comércio
- Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga
Ônibus urbanos
- Funciona em horário de domingo
Coleta de lixo
- Será feita apenas em pontos com maior acúmulo, especialmente no centro
Shoppings
- Bella Città Shopping: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.
- Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.
Repartições públicas
- Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados
Limpeza pública
- A Secretaria de Serviços Gerais manterá plantão para limpeza e manutenção em espaços públicos como: Parque da Gare, Praça Marechal Floriano, Praça Tochetto, Praça Tamandaré, Praça Antonino Xavier, Parque Linear da Avenida Brasil
Central de Óbitos
- Funcionará normalmente
