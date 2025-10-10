O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em Passo Fundo

Domingo será de romaria em Passo Fundo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O feriado deste domingo (12), que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, deve alterar os horários de serviços em Passo Fundo.

Logo pela manhã, o trânsito do centro da cidade sofrerá mudanças em decorrência da 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, a segunda maior do país em homenagem à padroeira. As vias afetadas são:

Rua General Neto : interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência

: interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência Rua Morom : interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta

: interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta Avenida Brasil: bloqueio no sentido Boqueirão–centro, desde o trevo da Caravela até a Rua General Neto

Os bloqueios começam às 5h e seguem até o fim da romaria. A liberação das ruas será de forma gradual a partir do centro, conforme o avanço da caminhada de sete quilômetros.

Agentes de trânsito vão monitorar o trajeto e orientar os motoristas. Veja como será o funcionamento de outros serviços:

Sistema público de saúde

Atendimento na Farmácia do Cais Petrópolis das 8h às 1h

Hospital da Criança e Samu Funcionam normalmente

Cais Petrópolis terá atendimento das 8h às 20h

Demais unidades de saúde: fechadas

Supermercados

Abrem normalmente

Bancos e instituições financeiras

Fechados

Comércio

Aberto para aqueles que cumprirão o acordo firmado com o sindicato laboral, seguindo o que foi decidido em convenção e escalas de folga

Ônibus urbanos

Funciona em horário de domingo

Coleta de lixo

Será feita apenas em pontos com maior acúmulo, especialmente no centro

Shoppings

Bella Città Shopping : lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado.

: lojas de alimentação e lazer 11h às 22h; demais lojas (facultativo) 14h às 20h; Comercial Zaffari 8h às 22h; cinema 13h30min às 22h; Aquamacic Lavanderia 8h às 22h; LabHC fechado. Passo Fundo Shopping: alimentação e lazer 11h às 22h; lojas e quiosques (facultativo) 14h às 20h.

Repartições públicas

Prefeitura, Câmara de Vereadores, Correios, unidades de saúde e cartórios fechados

Limpeza pública

A Secretaria de Serviços Gerais manterá plantão para limpeza e manutenção em espaços públicos como: Parque da Gare, Praça Marechal Floriano, Praça Tochetto, Praça Tamandaré, Praça Antonino Xavier, Parque Linear da Avenida Brasil

Central de Óbitos

Funcionará normalmente