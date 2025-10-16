Novo quartel do Corpo de Bombeiros em Passo Fundo vai reduzir espera por atendimento em 20 minutos 

Entrega ocorreu um ano após o prazo inicial. Jean Pimentel / Grupo RBS

Foi inaugurado nesta quinta-feira (16) o novo quartel do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, localizado entre a Avenida Brasil e a Rua Doutor Bozano, no bairro Petrópolis. A estrutura abriga setores administrativos e operacionais, incluindo salas de análise de Planos de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), equipes de combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar.

O novo quartel representa uma melhoria estratégica no tempo de resposta às ocorrências. A expectativa é que a nova unidade no norte gaúcho poderá reduzir em até 20 minutos o tempo de chegada das viaturas nos horários de pico.

O prédio tem três andares: no primeiro, estão alojamentos, vestiários e sala de inspeção; o segundo abriga sala de atendimento de protocolos, auditório e arquivo geral; e o terceiro será destinado a salas de atendimento, analistas e reuniões.

A unidade, que atende 104 cidades da Região Norte, também conta com um sistema de captação de água da chuva, que será armazenada para uso em operações de combate a incêndios.

Durante a cerimônia de inauguração, foram apresentados 15 novos soldados que passam a integrar o 7º Batalhão de Bombeiros Militar. Também foram entregues duas ambulâncias de resgate, adquiridas com recursos do Programa de Incentivo à Segurança Pública.

A obra do novo quartel do Corpo de Bombeiros começou em 2019 e sofreu atrasos devido à pandemia e a problemas com licitações e falta de mão de obra. A entrega ocorreu um ano após o prazo inicial.

O prédio tem mais de 1,2 mil metros quadrados. O investimento total foi de aproximadamente R$ 4 milhões.

