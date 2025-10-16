Geral

Inaugurado hoje
Notícia

Novo quartel do Corpo de Bombeiros em Passo Fundo vai reduzir espera por atendimento em 20 minutos 

Unidade no bairro Petrópolis atenderá 104 municípios. Entrega ocorreu um ano após o prazo inicial

Luiz Otávio Calderan

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS