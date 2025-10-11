Na véspera da Romaria de Nossa Senhora Aparecida, fiéis já se reúnem no Santuário em Passo Fundo

Um dia antes da procissão 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, o Santuário em Passo Fundo, no norte do Estado, já recebe fiéis que anteciparam a visita para participar de celebrações, acender velas e agradecer por graças alcançadas.

Por volta de 9h30min, as irmãs Maria Angélica Teixeira Mendes e Ange Ossani aguardavam sob o pórtico do Santuário, após percorrer cerca de oito quilômetros a pé. Elas participam anualmente da procissão, mas, desta vez, decidiram adiantar o encontro com a Santa.

— Preferimos vir hoje porque tem menos gente — afirma Ange.

— Estamos esperando a nossa mãe, que tem 85 anos, para irmos agradecer a Nossa Senhora Aparecida. Uma outra irmã nossa está trazendo ela, porque viemos a pé desde o centro. Já vamos falar com a Santa hoje e já fica falado (risos) — complementa Maria.

No domingo (12), a procissão principal da romaria deve reunir 100 mil pessoas no trecho de sete quilômetros da caminhada, que começa às 8h na Catedral Metropolitana de Passo Fundo e vai em direção ao Santuário, na RS-153 — saída para Ernestina (confira as mudanças no trânsito abaixo).

Além do momento de oração do terço pela paz, e bênçãos durante manhã e tarde, a programação deste sábado também conta com missas, que seguem até às 18h (confira a programação completa abaixo).

"Maria, testemunha da Esperança"

Considerada a segunda maior do país em homenagem à padroeira, o lema da romaria deste ano é "Maria, testemunha da Esperança". O evento religioso também recebe neste ano a 10ª edição da Mostra de Ações Sociais Solidária, feira que reúne grupos e entidades voltados à economia popular e solidária.

No local, estão sendo vendidos artigos religiosos e alimentos, como velas, água e cuca. Também foram disponibilizadas 1,5 mil rosas, símbolo tradicional das homenagens à Nossa Senhora Aparecida, que podem ser adquiridas por R$ 8 logo na entrada do Santuário neste sábado e durante o evento no domingo.

Rosas podem ser adquiridas por R$ 8 na entrada do Santuário. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

— Elas são vendidas todos os anos para os romeiros. Antes vinham de São Paulo, mas, agora, começamos a apoiar a produção própria aqui da cidade mesmo. Além de estarmos vendendo as rosas, água e cuca, o pessoal também pode nos procurar para solicitar informações — afirma um dos organizadores da romaria, Rui Lorenzato.

Mudanças no trânsito

Alterações no trânsito estão previstas para o domingo durante a procissão. As alterações começam às 5h e seguem até o fim da romaria.

A liberação das ruas será de forma gradual a partir do centro, conforme o avanço da caminhada. Agentes de trânsito vão monitorar o trajeto e orientar os motoristas.

Pontos de bloqueios

Rua General Netto: interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência

Rua Morom: interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta

Avenida Brasil: bloqueio no sentido Boqueirão–centro, desde o trevo da Caravela até a Rua General Netto.

Programação da romaria

Sábado (11)

O dia terá momento de oração do terço pela paz, bênçãos durante manhã e tarde, e missas às 8h30min, 10h30min, 16h e 18h.

Domingo (12)