Mutirão para regularizar imóveis começa na sexta-feira em Passo Fundo; 1,2 mil famílias devem ser contempladas

Mutirão vale para imóveis que estão em nome da extinta Cohab. Douglas Roehrs / Agencia RBS

Mais de 1,2 mil famílias de Passo Fundo devem ter os imóveis regularizados a partir desta sexta-feira (30). A ação é uma parceria do governo do Estado junto a prefeitura, válido para os imóveis que estão em nome da extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab).

Em Passo Fundo, os imóveis ficam nos seguintes bairros:

Lucas Araújo

Planaltina

Cohab Secchi

Edmundo Trein

José Alexandre Zachia.

Moradores que já tiveram o contrato considerado apto à escrituração podem procurar diretamente os cartórios de registro de imóveis ou buscar orientação na Secretaria Municipal de Habitação.

Leia Mais Decreto legislativo pede a derrubada do aumento na passagem dos ônibus urbanos; entenda

Durante o mutirão, haverá triagem e análise dos documentos. Os beneficiários com renda de até 5 salários mínimos terão a documentação emitida sem nenhum custo. Os valores serão custeados pelo Fundo Notarial e Registral, administrado pelo Poder Judiciário.

— Nos casos em que faltar comprovação documental, a Defensoria Pública do Estado auxiliará os moradores — disse o secretário municipal de Habitação, Fernando Muller Pires.

Os moradores que desejam confirmar se o seu imóvel está entre os liberados para a emissão da escritura podem buscar informações diretamente nos cartórios de registro de imóveis ou pelos contatos: cohab-escrituras@sehab.rs.gov.br e WhatsApp (51) 98130-0033.

Projeto estadual

A Cohab RS foi criada em 1964 com a missão de ampliar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. Extinta em 1995 e liquidada em 2009, a companhia deixou milhares de imóveis sem a regularização definitiva.

Para resolver essa situação, em 2015 foi aprovada legislação que possibilitou aos moradores que já haviam quitado seus contratos solicitar a escritura, desde que comprovada a ocupação mínima de cinco anos.

Agora, com o Projeto Terra, o processo possibilita que famílias de Passo Fundo e de outros 11 municípios gaúchos recebam a documentação que garante segurança jurídica e a posse de suas casas.

Serviço