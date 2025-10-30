Geral

Norte do RS
Notícia

Mutirão para regularizar imóveis começa na sexta-feira em Passo Fundo; 1,2 mil famílias devem ser contempladas

Ação segue até sábado (1º), no CTG Lalau Miranda. Objetivo é ajustar os documentos de imóveis construídos pela antiga Cohab RS

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS