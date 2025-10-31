Mulher morre em acidente com plantadeira no interior de Tapejara

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente envolvendo uma plantadeira no interior de Tapejara, no norte do Estado.
A ocorrência foi registrada por volta das 13h30min desta sexta-feira (31) na comunidade de Vila Campos.
Segundo a Polícia Civil, a vítima estava auxiliando o marido durante o plantio em uma lavoura quando caiu do maquinário. O homem relatou à polícia que percebeu o trator travando. Ao olhar para trás, avistou a esposa sem vida sob o pneu da plantadeira, após ter passado por cima do corpo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Elisabete Canali.
O Corpo de Bombeiros e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) também estiveram no local.