Mulher morre em acidente com plantadeira no interior de Tapejara

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente envolvendo uma plantadeira no interior de Tapejara , no norte do Estado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava auxiliando o marido durante o plantio em uma lavoura quando caiu do maquinário. O homem relatou à polícia que percebeu o trator travando. Ao olhar para trás, avistou a esposa sem vida sob o pneu da plantadeira, após ter passado por cima do corpo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Elisabete Canali.