Mulher morre após levar tiro do companheiro em São Luiz Gonzaga

Uma mulher de 46 anos morreu após ser baleada na madrugada de sábado (4) em São Luiz Gonzaga, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Ela foi identificada pela Brigada Militar como Sandra da Rosa Rambo. O suspeito pelo crime é o companheiro dela.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente registrada como suicídio em uma residência no centro da cidade. No entanto, ao analisar imagens das câmeras de segurança internas, os agentes constataram que o companheiro da vítima efetuou um disparo contra a cabeça dela.

O suspeito, de 52 anos, fugiu de carro. Uma adolescente de 15 anos, filha do casal, estava em casa, mas não presenciou o crime. Sandra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de São Luiz Gonzaga.

Conforme relato da Brigada Militar, o suspeito foi localizado — por meio de cercamento eletrônico e uso de drones — em Rincão da União, em Bossoroca. Ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil e encaminhado ao Presídio Estadual de São Luiz Gonzaga.

Armas apreendidas

O casal estava junto há cerca de 15 anos. Segundo a Polícia, não há registros de medidas protetivas ou ocorrências anteriores. Três armas foram apreendidas: uma delas, utilizada no crime, estava com registro vencido em nome de outra pessoa; outra era legalizada; e a terceira não possuía registro.