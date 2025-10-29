Motorista suspeita de causar morte de motoboy é indiciada por homicídio culposo de trânsito

A mulher investigada por causar a morte do motoboy Vilson Torres Ferreira, 64 anos, em junho, em Passo Fundo, foi indiciada pela Polícia Civil. Ela deve responder na Justiça por quatro crimes: homicídio culposo de trânsito, lesão corporal culposa de trânsito, omissão de socorro e fuga de local de acidente.

O inquérito foi remetido ao Judiciário em 25 de setembro pela delegada Daniela Minetto, da Delegacia de Homicídios de Passo Fundo. A condutora do veículo responde em liberdade.

Leia Mais Relembre: Vídeo mostra trajeto antes de atropelamento que matou motoboy em Passo Fundo

O caso ocorreu na noite de 13 de junho na Avenida Brasil, no centro da cidade. Vilson Torres Ferreira, conhecido como "Ferreirinha", trabalhava como motoboy quando foi atropelado. Segundo o boletim de ocorrência, duas motos seguiam pela Avenida Brasil quando foram atingidas pelo carro conduzido pela mulher.

Ferreirinha estava sozinho em uma das motos, enquanto outros dois homens estavam na outra motocicleta. Com o impacto, os três foram arremessados contra um ônibus de transporte coletivo. Ferreira foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Outros dois motociclistas ficaram feridos.

Câmeras flagraram o momento em que Ferreira aparece no meio de um carro VW Fox prata e um ônibus urbano momentos antes do incidente (assista abaixo).

À época, o registro policial apontou que os outros dois motociclistas, que estavam na mesma moto, teriam se envolvido em uma discussão de trânsito com a motorista do carro que passava pela Rua Livramento, no bairro Boqueirão. Após o desentendimento, a dupla e Vilson, que conduzia outra moto e não participou da discussão, teriam sido seguidos pelo carro na Avenida Brasil.

Depois do incidente, o veículo VW Fox envolvido no atropelamento foi localizado na RS-324 e apreendido pela Brigada Militar. À Polícia Civil, a condutora afirmou que precisou deixar o carro no local após problemas mecânicos.

Questionada, a defesa da motorista indiciada, representada pelo advogado Gilvan Hansen, informou que não irá se manifestar sobre o caso até tomar conhecimento da acusação formal por parte do Ministério Público.