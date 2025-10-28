Motorista atropela estudantes, foge e é preso em seguida em Passo Fundo

Um homem foi preso por atropelar duas estudantes que atravessavam a rua na faixa de segurança na manhã desta terça-feira (28) em Passo Fundo, no norte gaúcho.
As jovens de 17 e 16 anos são alunas do Colégio Tiradentes, da Brigada Militar, e atravessavam a rua para entrar na escola, por volta das 6h50min, quando foram atingidas por um VW Polo.
As duas foram socorridas pelas ambulâncias da Argos e Samu e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Apesar dos ferimentos, estavam conscientes e não correm risco de vida.
O condutor fugiu do local. Horas depois do incidente, o proprietário do veículo, de 37 anos, foi localizado e admitiu ser o motorista que causou o atropelamento. Ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi preso em flagrante.
O homem deve responder por fugir do local do acidente, dirigir sem CNH e falsa comunicação de crime, uma vez que informou à Brigada Militar que outra pessoa teria furtado o seu veículo e causado o atropelamento.
Questionado, o Colégio Tiradentes informou que as aulas seguem normalmente e optou por não se manifestar sobre o caso.
