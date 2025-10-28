Geral

Norte do RS
Notícia

Motorista atropela estudantes, foge e é preso em seguida em Passo Fundo

Alunas de 17 e 16 anos atravessavam na faixa de segurança quando foram atingidas pelo automóvel. Condutor fugiu do local e, horas depois, assumiu a autoria do incidente 

GZH Passo Fundo

