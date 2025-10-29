Moradores relatam falta de calçadas e de sinalização na principal avenida do bairro Santa Marta

Moradores precisam circular na rua em diversos trechos da Avenida Miguelzinho Lima. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Na Avenida Miguelzinho Lima, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, pedestres, ciclistas e veículos dividem uma via que sofre com falta de calçadas, pavimentação danificada, mato alto e sinalização precária.

A avenida é a principal via de acesso ao bairro Santa Marta e concentra intenso movimento de pedestres e veículos, principalmente em horários de pico. A falta de estrutura adequada preocupa os moradores:

— É uma avenida onde passa todo mundo, é bem movimentada. E, ainda, quando tem um pedaço de calçada, o pessoal estaciona em cima — disse a atendente e moradora do bairro, Jaqueline Cardoso.

O que diz a prefeitura

Questionada, a prefeitura disse que a Avenida Miguelzinho Lima possui iluminação de Led em toda a sua extensão. Sobre os passeios públicos, reiterou que a responsabilidade de construção e manutenção é dos proprietários dos imóveis.