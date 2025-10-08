Moradores reclamam de abandono e insegurança em praça do bairro Vera Cruz

Praça Antônio de Quadros Martins fica no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Recém-pintada, mas longe de ser um espaço convidativo: é assim que moradores do bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, descreveram a situação da Praça Antônio de Quadros Martins, localizada entre as ruas Antônio Prado, São Leopoldo e São Sebastião.

Paulo Pereira, que mora próximo à praça, evita levar as filhas pequenas ao local:

— Não é uma pracinha ruim, pelo contrário, faz falta pra gente. Mas à noite é complicado, os moradores de rua brigam entre si. Já precisei chamar a ambulância porque um acertou o outro com uma pedra. A prefeitura veio, tentou levar eles para um albergue, mas no outro dia estavam todos aí de novo.

Além da insegurança, Paulo também aponta um problema constante de vazamento de água em um dos reservatórios da Corsan/Aegea, que fica localizado na praça. Segundo ele, é comum ver alagamentos na rua, que parecem ser causados pela caixa d'água.

Já Larissa Bernardi Neves, que visita sempre a sogra na vizinhança, chama atenção para a falta de cuidado com o pavimento. O excesso de terra e a ausência de calçamento fazem com que o espaço fique cheio de lama em dias de chuva, dificultando a passagem dos pedestres.

— Minha sogra tem problema de locomoção e quando vai ao mercado precisa atravessar a praça. Em dia de chuva é um lamaçal. Ela acaba nem saindo — resume.

O que diz a prefeitura

Sobre a situação dos moradores de rua, a secretária de Cidadania e Assistência Social (Semcas), Elenir Chapuis, afirma que solicitará as equipes que deem ênfase aos atendimentos da praça para tentar minimizar a questão.

— É um trabalho bem complexo. A população de rua aumentou 25% de 2023 para 2024 em todo o Brasil. Agora em 2025 já temos um dado maior. Mas, faremos o possível para realizar uma redução de danos aos moradores do bairro.

Atualmente, Passo Fundo conta com três serviços especializados: além da abordagem social, realizada pela cidade, e do albergue, os moradores de rua também podem frequentar o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua — conhecido como Centro Pop.

Questionado, o secretário municipal de Serviços Gerais, Alexandre de Mello, disse que a praça recebeu manutenção nos brinquedos, pintura das muretas, bancos e limpeza do espaço há cerca de 40 dias. "A frequência dessas tarefas pode variar de acordo com a necessidade, o uso do espaço e a constatação de reparos necessários", afirmou.

Além disso, as ações de recolhimento de lixo acontecem duas vezes por semana e podem variar de acordo com a necessidade. Sobre uma possível revitalização no espaço, informou que, nos últimos quatro anos, 44 espaços públicos receberam brinquedos novos, internet gratuita e câmeras de monitoramento.

"A Praça Antônio de Quadros Martins está na lista de espaços públicos que necessitam de revitalização e que poderá ser contemplada nos próximos anos", pontuou.

O que diz a Corsan

Em nota a GZH Passo Fundo, a Corsan disse que, de fato, o reservatório de 500 mil litros que fica na praça apresentou problemas no dispositivo que controla o nível de água, causando o transbordamento. "O equipamento já foi substituído e o extravasamento solucionado", disse a empresa.