Geral

História
Notícia

Médico considerado um dos precursores do fascismo está enterrado em Passo Fundo; saiba quem é

Emilio Borghetti nasceu na Itália em 1864 e depois de viajar o mundo, residiu e morreu em Passo Fundo, em 1926. Restos mortais estão no Cemitério da Vera Cruz

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS