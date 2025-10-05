Médico considerado um dos precursores do fascismo está enterrado em Passo Fundo; saiba quem é

Há 99 anos, jaz em Passo Fundo um personagem da história mundial considerado um dos primeiros autodeclarados fascistas. O italiano Emilio Borghetti está enterrado no Cemitério da Vera Cruz desde 1926, quando faleceu aos 61 anos.

Nascido na Itália em 1864, o médico oftalmologista e escritor se definia como fascista e darwinista social — o primeiro, uma ideologia de poder autoritário e o segundo, teoria que defende que indivíduos, grupos ou raças superiores se sobrepõem às inferiores, culminando em ideias ligadas ao racismo e à eugenia.

Conforme o historiador e diretor de publicações do Instituto Histórico de Passo Fundo (IHPF), Alex Antônio Vanin, que se dedicou a pesquisar o passado de Borghetti, a defesa da ideologia autoritária se originou das críticas ao governo parlamentar italiano da época, que antecedeu a ascensão de Benito Mussolini ao poder em 1922, em meio a crises recorrentes e instabilidade política.

— Antes do fascismo, já havia um Borghetti como espécie de "analista social". No ambiente pré-Primeira Guerra, a composição ideológica dele já era inclinada ao fascismo, de defender um governo ferrenho, muito duro — explica.

Borghetti é considerado um dos precursores do fascismo porque foi um dos primeiros a publicar sobre o regime em obras onde analisou o contexto sociopolítico e cultural antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1923, chegou a escrever uma carta aberta para Mussolini, na qual dava sugestões de como deveria ser o governo — mas se frustrou ao descobrir que o ditador sequer chegou a ler a correspondência.

Cemitério Vera Cruz, em um Dia de Finados. À frente, o túmulo de Borghetti antes da remodelação. Benedicto Frydberg/Coleção Igor Scheinder Calza / Acervo IHPF

A chegada em Passo Fundo e filho antifascista

Borghetti só chegou em solo gaúcho perto do fim da vida. Além da Itália, ele exerceu sua profissão nos Estados Unidos, México, Guatemala, Bolívia, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e, por fim, no Brasil, em Passo Fundo. Quando mais velho, já no Rio Grande do Sul, fez críticas à forma como Mussolini — que ficou no poder por 20 anos, até 1943 — governava a Itália.

O médico teve quatro filhos, sendo que um deles adotou posicionamento político totalmente oposto ao do pai. Segundo o historiador, Fulvio Borghetti foi um antifascista declarado ainda nos primeiros anos do regime de Mussolini. Ele manteve a posição até o fim da vida, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi um dos líderes da resistência à invasão nazista em Turim, na Itália.

Lápide removida em 2013 para a instalação de jazigo da família. IHPF / Arquivo

Até 2013, o túmulo do médico tinha uma lápide da época do seu sepultamento, mas que foi removida para a construção de um jazigo. Os remanescentes de Emilio e de seu filho, Britannico Borghetti, que morreu poucos meses depois do pai, foram realocados para a estrutura.