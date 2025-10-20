Laudo deve apontar causa da morte de menino de sete anos em escola de Passo Fundo

Menino passou mal durante recreio na Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães. Julia Possa / Agencia RBS

A Polícia Civil aguarda o resultado da necropsia para definir a causa da morte do menino de sete anos que passou mal na Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães, em Passo Fundo, norte do Estado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) no final da tarde da última sexta-feira (17). Conforme a delegada responsável, Daniela Mineto, os detalhes do boletim de ocorrência são analisados e, após o resultado da necropsia, será dado andamento à investigação.

Joaquim de Oliveira Aresi estava no primeiro ano do Ensino Fundamental. O recreio havia terminado e ele estava a caminho da sala de aula quando passou mal, após brincar no pátio da escola.

Professores tentaram reanimá-lo, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. A criança foi levada para o Hospital de Clínicas, mas não resistiu.

A 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) informou que vai oferecer suporte psicológico para a escola, através do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar.

Joaquim de Oliveira Aresi foi velado e sepultado no último sábado (18), no Memorial Vera Cruz.

