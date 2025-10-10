Justiça do Trabalho compra terreno para construir nova sede em Passo Fundo

A Justiça do Trabalho oficializou a compra de terreno para construir sua nova sede em Passo Fundo. O espaço de 4 mil metros quadrados fica no bairro Petrópolis, no endereço Avenida Brasil, nº 798, próximo à Escola das Profissões. A previsão é de que a obra seja concluída até 2030.
A iniciativa busca resolver problemas enfrentados no local onde o Foro Trabalhista atua hoje. Desde 2011, o espaço funciona em cinco andares de um prédio comercial alugado na Rua General Osório.
O imóvel, no entanto, não foi projetado para abrigar unidades judiciárias e apresenta limitações estruturais que comprometem a qualidade do atendimento e o conforto dos usuários, disse o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
O novo edifício terá área construída de 3 mil m² e será planejado para abrigar as quatro Varas do Trabalho de Passo Fundo, além de outras áreas jurídicas, como o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), a Divisão de Controle da Direção do Foro (DCDF), a Central de Mandados e demais setores de apoio.
A escolha do terreno levou em conta a infraestrutura urbana, topografia e condições ambientais, além do fato de oferecer fácil acesso por diferentes meios de transporte.
A compra foi aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em fevereiro de 2024 e incluída no Plano Plurianual de Obras e Aquisições da Justiça do Trabalho. A compra foi viabilizada pela Lei 15.049/2024, que destinou créditos especiais a órgãos das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, além do Conselho Nacional de Justiça. O terreno foi selecionado por meio de chamamento público.
O projeto da nova sede inclui sistemas de captação e reaproveitamento da água da chuva, além da devida acessibilidade, conforto e privacidade a magistrados, servidores e à população que utiliza os serviços da Justiça do Trabalho.