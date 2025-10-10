Geral

Foro Trabalhista
Notícia

Justiça do Trabalho compra terreno para construir nova sede em Passo Fundo

Prédio terá 3 mil metros quadrados e ficará na Avenida Brasil, próximo a Escola das Profissões. Previsão é que obra seja concluída até 2030

GZH Passo Fundo

