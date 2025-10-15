Geral

Em Seberi
Notícia

Justiça determina que frigorífico do norte do RS notifique acidentes de trabalho

Empresa poderá pagar multa em caso de descumprimento. Em junho, parte da estrutura do frigorífico chegou a ser interditada

Günther Schöler

