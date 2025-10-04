Júri de acusados da morte de Paula Perin Portes em Soledade tem data marcada

Paula Perin Portes foi morta por asfixia em 11 de junho de 2020. Júri acontecerá em dezembro. Luciane Bianchini / Especial

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) marcou para o dia 2 de dezembro o júri do caso Paula Perin Portes, assassinada por asfixia aos 18 anos em Soledade, no norte do Estado. O julgamento de Dionatan Portela da Silva, Micael Wilian Rossi Ortiz, João Albino Abegg dos Santos e Gesriel da Cunha Wedy acontecerá na Câmara de Vereadores do município.

Os quatro serão julgados por homicídio qualificado por asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver.

Paula desapareceu na noite de 11 de junho de 2020 após sair da casa de amigos e ir ao encontro de Micael Wilian Rossi Ortiz. A jovem havia se mudado para o município poucas semanas antes do assassinato para morar com o pai e procurar emprego.

Naquela noite, o encontro com Micael aconteceu em uma residência em Soledade. De acordo com a polícia, cinco homens estavam com Paula na casa — quatro deles foram indiciados e o quinto, apesar de ter sido preso no começo da investigação, foi excluído da relação dos investigados e passou a figurar na condição de testemunha no inquérito.

A jovem foi morta por asfixia com golpes de mata-leão e teve o corpo ocultado em uma zona de difícil acesso no interior do município.

A bolsa de Paula foi localizada em 4 de agosto de 2020 em um açude nas margens da BR-332, em Soledade. Dias depois, em 17 de agosto, o corpo da vítima foi encontrado após uma série de buscas frustradas e mudanças no esconderijo do corpo (veja a localização do corpo e da bolsa abaixo).

Para o Ministério Público, Paula foi morta por desejo de vingança de Dionatan Portela da Silva, ex-namorado de uma das melhores amigas da vítima em Soledade. A jovem teria presenciado cenas de agressão praticadas por ele contra sua ex-companheira. A acusação detalha que Dionatan também temia que Paula revelasse seu envolvimento com o crime organizado, com o tráfico e com cargas ilegais de cigarros.