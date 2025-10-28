Júri de acusado de atropelar e matar médico começa em Passo Fundo; ciclistas fazem protesto silencioso em frente ao Fórum

Três testemunhas foram ouvidas pela manhã Eduarda Costa / Agencia RBS

Começou a ser julgado na manhã desta terça-feira (28) o acusado de atropelar e matar um ciclista em Passo Fundo, no norte do Estado. O réu é Manoel Fernandes, que responde pelos crimes de homicídio qualificado, com impossibilidade de defesa da vítima e meio que resultou em perigo comum, além de dirigir sob influência de álcool.

O crime aconteceu em fevereiro de 2018. A vítima é o médico Jonatas Conterno, a época com 37 anos, atingido pelas costas por um carro em alta velocidade enquanto pedalava às margens da RS-153, próximo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Antes o início do júri, às 10h, um grupo de cerca de dez ciclistas fizeram um protesto silencioso em frente ao Fórum, em homenagem à vítima que foi atropelada enquanto pedalava.

Protesto silencioso de grupo de ciclista antes do início do julgamento. Jean Pimentel / Grupo RBS

— Nos unimos para estar aqui, relembrar e dar força para o filho e a esposa dele. Ele era uma pessoa que ajudava muito a comunidade e teve a vida ceivada no início da carreira e da paternidade. Foram anos difíceis mas estamos confiantes que a justiça seja feita — resume a prima de Contero, advogada Luciane Borges.

Até o meio-dia foram ouvidas três testemunhas. Serão ouvidas oito no total, duas listadas pelo Ministério Público, uma pela assistência de acusação e cinco da defesa.

Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã do dia 13 de fevereiro de 2018. Segundo a denúncia, Manoel teria dirigido embriagado e em alta velocidade, causado o atropelamento do ciclista e fugido sem prestar socorro.

Ele foi preso em flagrante, no bairro Nenê Graeff, por homicídio culposo e embriaguez ao volante, e solto dois meses depois.