Jovem morre afogado em Ibirapuitã

Um jovem morreu afogado na tarde de sábado (25) em uma barragem no município de Ibirapuitã, no norte do Estado. O caso ocorreu por volta das 17h20min, na linha Santos Vaz, interior do município. A vítima era moradora de Passo Fundo.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada, mas, ao chegar no local, a vítima já havia sido localizada e socorrida pelos familiares. O jovem foi encaminhado para atendimento médico no hospital de Soledade, em uma ambulância do município.
Ele foi socorrido em parada cardiorrespiratória, e morreu no hospital. A vítima foi identificada como Alexandre Eduardo da Silva, de 23 anos, morador de Passo Fundo.