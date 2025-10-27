Geral

Norte do RS
Notícia

Instituto Combustível da Vida faz doação a entidades de Passo Fundo

Ao todo, foram doados mais de 60 dispensers de álcool gel e repasse de R$ 12,5 mil em recursos ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS