Instituto Combustível da Vida faz doação a entidades de Passo Fundo

O Instituto Combustível da Vida (ICV), vinculado à empresa Rodoil, fez uma série de doações para instituições de Passo Fundo na última semana. As doações incluem:
- 50 dispensers de álcool em gel para o município de Passo Fundo
- 12 dispensers de álcool em gel para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) — campus Passo Fundo
- repasse de R$ 12,5 mil ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo, em valor aportado pela RodOil por meio de lei de incentivo fiscal (Pronon).
As entregas ocorreram no Auto Posto Independência, um dos principais clientes da distribuidora na região, e contaram com a presença de autoridades locais e representantes das instituições beneficiadas.
— Essa ação em Passo Fundo reflete o que acreditamos: unir o setor privado, o poder público e a comunidade em torno de causas que geram benefícios reais e duradouros — destacou Rossano Faé Mendonça, diretor institucional do ICV.
Os dispensers foram doados através da parceria do ICV com o Grupo Brinox e a logística ficou a cargo da Reiter Log.