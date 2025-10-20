Influencer japonês visita Passo Fundo e se surpreende com jeito de pedir café: “Fiquei perdido na padaria”

Guti está na estrada para conhecer todos os estados do Brasil. @ola_guti / Instagram

No fim de semana, Passo Fundo recebeu uma visita do outro lado do mundo. O influencer e youtuber japonês Tsuyoshi Yamaguchi, mais conhecido por seus seguidores como Guti, esteve na cidade do norte gaúcho.

Na estrada para conhecer todos os estados do Brasil, ele parou para tomar um cafezinho em Passo Fundo. Mas a experiência que deveria ser simples levantou dúvidas: o que é um café passado na caneca? E na taça?

A diferença cultural entre Brasil e Japão rendeu um vídeo bem-humorado gravado na Padaria Cruzeiro, no Centro da cidade. Publicado no domingo (19), "Fiquei perdido na padaria no Brasil" já soma mais de 270 mil visualizações no Instagram.

— Café passado eu já sei que não é do tempo, é de hoje. Mas o jeito de pedir: caneca, taça, meia-taça... nunca tinha visto desse jeito de pedir — comenta ele sobre o cardápio passo-fundense (veja abaixo).

Na sequência, Guti mostra surpresa com o pedido que chegou à mesa e o que a taça da padaria significa:

— Xícara parece que aqui é taça. É interessante, é engraçado.

A Padaria Cruzeiro brincou com a repercussão do seu cardápio nas redes sociais ao questionar "Xícara ou taça? Como você conhece por aí?".

Uma das explicações para o uso de "taça" no cardápio vem da proximidade do RS com Argentina e Uruguai, e da influência da língua espanhola durante a colonização do Estado. Nos países vizinhos, taza significa xícara.

Ola Guti

Tsuyoshi Yamaguchi — o Guti — é um japonês apaixonado pelo Brasil. Com sua esposa Eliana Yamaguchi, uma brasileira descendente de japoneses, mantém o canal "Olá Guti", um dos maiores sobre o Japão, em português. No Brasil, eles já visitaram vários estados mostrando o cotidiano e as diferenças culturais entre os dois países.

Depois de anos morando no Japão e visitando o Brasil, Guti decidiu se mudar definitivamente em julho deste ano. Produzindo conteúdo há seis anos, nas redes sociais ele soma mais de 1,5 milhão de seguidores.

Em passagem pelo Rio Grande do Sul, o influencer já visitou cidades como Uruguaiana, São Miguel das Missões, Quaraí, Pelotas e Porto Alegre. No Estado, comeu churrasco, experimentou o chimarrão e participou do Acampamento Farroupilha.

