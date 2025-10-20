Geral

Diferenças culturais
Notícia

Influencer japonês visita Passo Fundo e se surpreende com jeito de pedir café: “Fiquei perdido na padaria”

Tsuyoshi Yamaguchi, conhecido como Guti, gravou vídeo bem-humorado sobre os nomes curiosos do café na cidade. Publicação já soma mais de 270 mil visualizações

GZH Passo Fundo

