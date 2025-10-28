Geral

Norte do RS
Notícia

Incêndio deixa cinco feridos em Passo Fundo; fogo começou na TV da sala

Chamas começaram por volta das 5h. Corpo de Bombeiros suspeita de problema na fiação elétrica da televisão. Família tinha se mudado para imóvel há poucos dias

Rebecca Mistura

