Incêndio deixa cinco feridos em Passo Fundo; fogo começou na TV da sala

Um incêndio em um apartamento deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira (28), no centro de Passo Fundo. O fogo começou por volta das 5h em um prédio na Rua Independência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, incluindo uma criança de seis anos, foram encaminhadas para atendimento por inalação de fumaça. O fogo ficou concentrado no apartamento do quarto andar, mas a fumaça se alastrou por outras unidades.

A suspeita é que as chamas tenham iniciado na sala do imóvel, na fiação elétrica da televisão. No entanto, as causas definitivas só serão conhecidas após levantamento da perícia.

Três das pessoas socorridas são moradoras do apartamento, enquanto que as outras duas são vizinhas. Conforme os bombeiros, a família tinha se mudado para o apartamento há poucos dias. A sala e a cozinha ficaram destruídos pelo fogo.