Incêndio de grandes proporções atinge empresa de transporte coletivo em Passo Fundo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a empresa de transporte coletivo Coleurb, em Passo Fundo, na madrugada desta sexta-feira (3). O fogo começou por volta de 3h40min no pavilhão onde funciona o almoxarifado da companhia (assista abaixo).

As chamas foram controladas por volta das 6h, mas o Corpo de Bombeiros segue no local realizando o trabalho de rescaldo. A área está isolada devido ao risco de desabamento da estrutura, já que parte do telhado cedeu.

A empresa está localizada na Avenida Brasil, no bairro Petrópolis. O trânsito segue em meia pista no trecho, com bloqueio parcial da via.

Parte da frota de ônibus foi retirada da garagem para evitar que fosse atingida pelo fogo.

De acordo com os bombeiros, o almoxarifado continha materiais inflamáveis, como óleo, pneus e produtos de limpeza, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas.

Operação dos ônibus segue normalmente

Em nota, a empresa Coleurb informou que não houve feridos. Além disso, a operação do transporte coletivo segue normalmente. "Sem impacto aos passageiros", informou.