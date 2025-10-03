Geral

Sem vítimas
Notícia

Incêndio de grandes proporções atinge empresa de transporte coletivo em Passo Fundo

Fogo começou no almoxarifado da Coleurb durante a madrugada desta sexta-feira (3). Estrutura corre risco de desabamento

Rebecca Mistura

Repórter

