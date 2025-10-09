Idoso morre ao ser atingido por galho de árvore durante corte em Bozano

Um idoso morreu ao ser atingido por galho de árvore no fim da tarde de quarta-feira (8) em Bozano, município de 2,2 mil habitantes do noroeste gaúcho.
O incidente foi em uma propriedade rural na Linha 10 Leste, por volta das 17h30min.
Segundo a Brigada Militar, o homem trabalhava no corte da árvore quando um dos galhos se rompeu e o atingiu na cabeça.
O corpo foi encontrado já desacordado pelo cunhado da vítima, que estranhou o barulho da motosserra ligada por muito tempo e foi verificar o que havia acontecido, disse o Corpo de Bombeiros.
O homem foi identificado como Luiz Carlos Berton, 66 anos. O corpo foi encaminhado para perícia.