Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar companheira em Carazinho

O tribunal do júri condenou, na tarde de terça-feira (30) em Carazinho, no norte do Estado, Márcio José Giacometti, 47 anos, denunciado pelo feminicídio de sua companheira, Daniela da Silva Santos, 31.
A mulher foi morta pelo homem com 12 facadas na madrugada de 17 de janeiro deste ano. O crime foi cometido no apartamento do casal, em um condomínio na Rua Alberto Velho de Souza, bairro São Jorge.
Segundo a denúncia do Ministério Público, o ataque foi motivado por ciúmes. O acusado foi sentenciado a 30 anos de prisão e ao pagamento de indenização de R$ 100 mil ao adolescente filho do casal.
Conforme a sentença, o crime foi praticado por motivo torpe, com extrema crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e sozinha no apartamento.
O homem foi preso três dias depois do crime, quando se apresentou na delegacia. Ele está recolhido desde então no Presídio Estadual de Carazinho.
A reportagem buscou a defesa de Giacometti, representada pela Defensoria Pública do RS, mas não recebeu retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto.