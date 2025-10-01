Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar companheira em Carazinho

Daniela da Silva Santos, 31, foi morta em casa. Arquivo Pessoal / Divulgação

O tribunal do júri condenou, na tarde de terça-feira (30) em Carazinho, no norte do Estado, Márcio José Giacometti, 47 anos, denunciado pelo feminicídio de sua companheira, Daniela da Silva Santos, 31.

A mulher foi morta pelo homem com 12 facadas na madrugada de 17 de janeiro deste ano. O crime foi cometido no apartamento do casal, em um condomínio na Rua Alberto Velho de Souza, bairro São Jorge.

Leia Mais Familiares de vítimas de feminicídio narram a violência brutal que ajuda a explicar por que mulheres não pedem socorro

Segundo a denúncia do Ministério Público, o ataque foi motivado por ciúmes. O acusado foi sentenciado a 30 anos de prisão e ao pagamento de indenização de R$ 100 mil ao adolescente filho do casal.

Conforme a sentença, o crime foi praticado por motivo torpe, com extrema crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e sozinha no apartamento.

O homem foi preso três dias depois do crime, quando se apresentou na delegacia. Ele está recolhido desde então no Presídio Estadual de Carazinho.