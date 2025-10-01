Geral

Norte do RS
Notícia

Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar companheira em Carazinho

Daniela da Silva Santos foi morta a facadas em janeiro deste ano. Segundo denúncia do MP, ataque foi motivado por ciúmes

Rebecca Mistura

Repórter

