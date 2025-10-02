Hackathon reúne estudantes e especialistas em competição de soluções para o agronegócio

Grupo elaborou projeto sobre análise de solo. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Em torno de 50 estudantes, produtores e especialistas estão reunidos ao longo desta quinta-feira (2) no UPF Parque Científico e Tecnológico, com uma missão: pensar soluções tecnológicas e inovadoras voltadas ao agronegócio.

O espaço sedia o Hackathon Tecnoagro, segunda edição da competição, que começou às 8h e vai até as 17h30min. A maratona busca reunir diferentes áreas do conhecimento em prol de projetos para facilitar o trabalho rural.

Uma da iniciativas em produção é a do grupo da engenheira de alimentos Letícia Eduarda Bender, 27 anos. As competidoras propõem a criação de um laboratório para análise de solo.

— Muitas vezes o agricultor não sabe o que o solo dele está precisando e acaba aplicando um biológico que não é adequado. Com essa possibilidade de uma análise mais precisa, ele poderia investir esse dinheiro em outra coisa — explica.

Trabalhos serão avaliados por mentores. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Os melhores projetos receberão premiações, incluindo a pré-incubação na Incubadora de Negócios Apollo, do UPF Parque. Os trabalhos são avaliados por uma banca de mentores especializados.