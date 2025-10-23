GZH e RazaoInfo firmam parceria para levar conteúdo e benefícios a assinantes de internet 

Lançamento da parceria aconteceu na tarde desta quinta-feira (23) em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

GZH e RazaoInfo firmaram, nesta quinta-feira (23), uma parceria que amplia o acesso à informação no interior do Estado. Clientes da empresa de internet terão acesso ao conteúdo completo de GZH e aos benefícios do Clube do Assinante. O anúncio foi feito durante a Feira de Inovação, Tecnologia, Negócios e Conteúdo (Feitech).

Com a parceria, assinantes de RazaoInfo passam a ter acesso às plataformas digitais de GZH, incluindo o aplicativo, o conteúdo regional e a versão digitalizada do jornal impresso.

Segundo o gerente de circulação do Grupo RBS, Fernando Contini, a iniciativa representa um avanço na estratégia de aproximação com o público do Interior.

— À medida que a RazaoInfo utiliza a marca de GZH para incrementar e aumentar a relevância no mercado, a gente, junto, captura mais assinantes para a nossa base. Então o projeto tem esse ganho mútuo — destacou.

Para o CEO e fundador da RazaoInfo, Cristiano Dutra Borges, o acordo marca um passo importante na consolidação do grupo, que reúne as marcas RazaoInfo, Vetorial e Bitcom, com cerca de 200 mil clientes em todo o Estado.

— Não estamos levando apenas internet, mas também informação e conexão. Esse é o nosso propósito: entregar tecnologia e informação de qualidade. É uma parceria exclusiva, que une dois ecossistemas para melhorar a vida dos gaúchos — afirmou.

O gerente executivo do Grupo RBS no Norte e Noroeste do Estado, Mauro Vanin, ressaltou que a união das duas empresas reforça o compromisso conjunto com a qualidade da informação.