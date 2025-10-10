Grupo Parlamentar reúne cidades com histórico da imigração judaica no Brasil

Iniciativa é liderada por Quatro Irmãos, na Região Norte. Félix Zucco / Agencia RBS

Foi criado o Grupo Parlamentar das Cidades Amigas da Imigração Judaica no Brasil. A iniciativa gaúcha convida Câmaras Municipais de localidades com presença judaica histórica, seja por imigração organizada ou comunidades instituídas, a integrarem o grupo.

A proposta é liderada pelas cidades de Quatro Irmãos, no norte do Estado, e Itaara, na Região Central. As duas cidades abrigaram colônias de imigração judaica no século 19: Philippson (1904) e Quatro Irmãos (1912), organizadas pela filantropia do Barão e da Baronesa Hirsch.

O projeto conta com apoio do Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos e Região e do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall. O grupo tem como objetivos tornar visível a história judaica nos municípios participantes, integrá-la ao ensino local, preservar patrimônios históricos e documentais, desenvolver o turismo e buscar articulação com esferas estaduais, federais e internacionais.

Os presidentes das câmaras de vereadores das duas cidades, José Carlos Balbinot e André Burin, realizaram agendas oficiais para convidar novos legislativos à adesão. Eles estiveram em Erechim, Jacutinga, Erebango e Passo Fundo.

A articulação prevê ainda a inclusão de cidades de outras regiões do país, como Norte, Nordeste e Sudeste, com o objetivo de promover a memória histórica judaica em âmbito nacional e internacional.