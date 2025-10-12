Fortes ventos destelham casas e galpão em Palmeira das Missões; Defesa Civil avalia se houve microexplosão

Estragos foram registrados às 5h. Defesa Civil de Palmeira das Missões / Divulgação

No início da manhã deste domingo (12), fortes ventos acompanhados de chuva destelharam duas casas e um galpão no interior de Palmeira das Missões, no norte do RS. A Defesa Civil trabalha com a hipótese de microexplosão.

Os estragos começaram a ser registrados por volta das 5h, no Distrito de Santa Rosa. Além das construções danificadas, 20 árvores quebraram pela força do vento e galhos bloquearam alguns acessos na zona rural do município.

Conforme a Defesa Civil de Palmeira das Missões, não há registro de feridos ou desabrigados. Parte do município está sem energia elétrica, mas equipes já trabalham para reestabelecer o serviço.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil no município, Vergílio Matias, choveram cerca de 60 milímetros nas últimas horas e a estimativa inicial é de que o vento tenha chegado a 100 km/h. Equipes seguem averiguando possíveis estragos no interior e na cidade.

Agora, a Defesa Civil do Estado analisa se o vendaval pode ser classificado como um episódio de microexplosão.

O que é uma microexplosão

A microexplosão acontece quando uma nuvem com elevado acúmulo de água chega ao limite da capacidade, não conseguindo mais suportar esse volume. A água então cai toda de uma vez só, o que favorece a formação de intensas rajadas de vento descendentes (em direção ao solo). Na sequência, o vento se desloca pela superfície de forma horizontal, causando os danos. A área afetada pela microexplosão pode ser de quatro a seis quilômetros.

